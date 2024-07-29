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В Москве прошла церемония прощания с МотоТаней

На Троекуровском кладбище состоялась церемония прощания с блогером МотоТаней

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В Москве на Троекуровском кладбище состоялась церемония прощания с блогером МотоТаней (Татьяной Озолиной), которая разбилась в Турции. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Проводить с последний путь «самую красивую байкершу России» пришли несколько сотен поклонников, в том числе из мототусовки», — говорится в публикации.

Отмечается, что на церемонии также был 13-летний сын женщины. Ожидается, что МотоТаню похоронят в родном Омске.

До этого стало известно, что тело блогерши Татьяны Озолиной кремируют.

Авария, в которой разбилась Озолина, произошла на трассе между городами Секе и Милас у деревни Сарычай в Турции. Блогер Онур Обут врезался сзади в мотоцикл байкерши. От удара мотоцикл опрокинулся, женщину отбросило на 26 метров. Шлем в момент ДТП с нее слетел.

Возбуждено уголовное дело по факту аварии. Турецкому байкеру, по местным законам, грозит 6 лет тюрьмы. Медосвидетельствование показало, что в момент ДТП он был трезв.

На YouTube-канал МотоТани подписано 2 млн человек. В основном женщина снимала видео о мотопутешествиях. Последние ролики сделаны в Турции, куда она поехала вместе со своим подписчиком.

Ранее спутник МотоТани рассказал о странном событии после ДТП.

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