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Кроссовер Neta X выведут на зарубежные рынки

Китайский автопроизводитель Neta будет продавать кроссовер Neta X за рубежом

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Neta

Китайский автопроизводитель Neta будет продавать свою новинку Neta X на зарубежных рынках. Об этом сообщает CarNewsChina.

Автомобиль официально вышел на рынки Таиланда и Малайзии. Кроме того, в Таиланде начнется производство этой модели. Автомобиль адаптирован для дорог с левосторонним движением: он получил рулевое управление справа.

В салоне — 15,6-дюймовый центральный экран и приборная панель диагональю 8,9 дюйма. Медиасистема Neta X поддерживает многоязычное голосовое управление, оснащена встроенной навигацией, также есть возможность управления функциями машины через мобильное приложение. Также кроссовер оснащен системой помощи водителю.

Neta X оснащена электродвигателем с постоянными магнитами мощностью 120 кВт (163 л.с.) и моментом 210 Нм, доступны два варианта тяговой батареи с запасом хода 323 км или 410 км.

Ранее стало известно, что в России выставили на продажу редкий внедорожник Lamborghini LM002.

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