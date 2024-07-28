Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Mitsubishi планирует присоединиться к альянсу Nissan и Honda

Nikkei: Mitsubishi войдет в альянс с Nissan и Honda

close
100%
Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Японский автопроизводитель Mitsubishi Motors планирует присоединиться к альянсу Nissan и Honda. Об этом сообщает Nikkei со ссылкой на свои источники.

Honda и Nissan заключили соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве в марте 2024 года. Mitsubishi присоединится к альянсу и три компании будут работать вместе. Mitsubishi Motors подписала соглашение о неразглашении с Honda и Nissan и начала переговоры, утверждает Nikkei.

Компании намерены стандартизировать программное обеспечение автомобилей: ожидается, что базовое программное обеспечение разработают Nissan и Honda, а также обсудят его использование в машинах Mitsubishi. Также автопроизводители обсудят возможность дополнения модельных рядов друг друга.

Ранее были названы причины, по которым СССР дешево продавал автомобили на Западе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами