Mitsubishi планирует присоединиться к альянсу Nissan и Honda

Японский автопроизводитель Mitsubishi Motors планирует присоединиться к альянсу Nissan и Honda. Об этом сообщает Nikkei со ссылкой на свои источники.

Honda и Nissan заключили соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве в марте 2024 года. Mitsubishi присоединится к альянсу и три компании будут работать вместе. Mitsubishi Motors подписала соглашение о неразглашении с Honda и Nissan и начала переговоры, утверждает Nikkei.

Компании намерены стандартизировать программное обеспечение автомобилей: ожидается, что базовое программное обеспечение разработают Nissan и Honda, а также обсудят его использование в машинах Mitsubishi. Также автопроизводители обсудят возможность дополнения модельных рядов друг друга.

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