На трассе «Дон» под Домодедово произошло ДТП с двумя грузовиками, есть пострадавшие

На 41-м километре трассы М-4 «Дон» в Московской области произошло крупное ДТП с участием большегрузов. Об этом сообщает Telegram-канал »Москва с огоньком» и публикует видео последствий аварии.

По его данным, ДТП произошло в городском округе Домодедово. В аварии есть пострадавшие. На кадрах виден стоящий на дороге большегрузный самосвал и фургон с разбитым кузовом, из которого на дорогу высыпались овощи. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и две бригады скорой помощи.

На кадрах с последствиями ДТП, опубликованных Telegram-каналом «ДТП и ЧП Москва и МО», видно, что авария произошла на трассе по направлению движения в сторону области. Из-за рассыпавшегося груза свободной для проезда осталась одна полоса и обочина.

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