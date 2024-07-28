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Названы причины, по которым СССР дешево продавал машины за границей

«За рулем» назвал пять автомобилей из СССР, которые успешно продавались в Европе

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Давид Шоломович/РИА «Новости»

Советские автомобили, поставляемые на экспорт в страны Европы, с годами стали сравнимы по цене с иномарками гораздо более низкого класса. СССР был вынужден поставлять автомобили за рубеж по низким ценам для получения свободно конвертируемой валюты, пишет «За рулем».

«Москвичи» моделей 407,403 и 408 в 1960-х годах на экспортных рынках продавались по ценам сравнимым, с машинами одноклассниками. Однако в начале 1970-х с «Москвичом-412» ситуация изменилась: он продавался на Западе дешевле чехословацкого седана Skoda 100 L
и компактного трехдверного хетчбэка Mini 850. Советская «Волга» ГАЗ-21 в Бельгии, Голландии, Скандинавии и Финляндии была сравнима по цене с «жуком» Volkswagen. Дешевле, чем автомобили-одноклассники, в 1970-х годах продавались в Европе и автомобили Lada.

Ранее житель Москвы лишился автомобиля после разговора с мошенниками.

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