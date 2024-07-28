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В массовой аварии с шестью машинами под Ульяновском пострадали восемь человек

Под Ульяновском столкнулись шесть машин, пострадали восемь человек

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Телеграм-канал «Ульяновская полиция»

При массовом ДТП в Ульяновской области пострадали восемь человек. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального УМВД.

«По предварительным данным, сегодня около 11:00 часов в Цильнинском районе Ульяновской области произошло столкновение шести автомашин, в результате чего пострадало восемь человек», — отмечается в сообщении полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. На кадрах с последствиями аварии видно, что один из легковых автомобилей был зажат между двумя большегрузами и перевернулся, еще одна легковая машина синего цвета развернута поперек дороги, также смят кузов у внедорожника Toyota Land Cruiser. Поперек дороги развернуло большегрузный автомобиль с прицепом.

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