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Россияне погибли в ДТП в Абхазии

В результате ДТП в Абхазии погибли двое россиян, двое детей госпитализированы

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В результате ДТП с участием двух автомобилей в Гагрском районе Абхазии погибли двое граждан России, пострадали два ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.

Врио начальника ГАИ Дамея Авидзбу рассказал, что накануне на 12-м километре трассы Псоу -— Ингур местный житель, управлявший автомобилем Ford выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mazda под управлением гражданина РФ. В результате аварии мужчина и женщина от полученных травм скончались. Два несовершеннолетних пассажира, находившихся в авто, получили травмы различной степени тяжести и доставлены в Центральную районную больницу Гагры.

По данным ГАИ, водитель, выехавший на встречную полосу, находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело.

В ЦРБ Гагры сообщили, что в больницу после ДТП доставлены две девочки 11 и 13 лет. Состояние одной из них крайне тяжелое, другой — тяжелое.

До этого сообщалось, что в Абхазии российские туристы на УАЗе попали в ДТП с микроавтобусом, который выехал на встречную полосу.

Ранее туристический автобус лоб в лоб столкнулся с легковушкой в Абхазии.

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