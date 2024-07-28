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Женщина на машине при парковке въехала в супермаркет под Анапой

Под Анапой женщина за рулем перепутала педали и въехала в супермаркет

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«Отдел МВД России по городу Анапе»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Отдел МВД России по городу Анапе»

В станице Благовещенской под Анапой женщина за рулем автомобиля въехала в помещение супермаркета. Об этом сообщается в Telegram-канале ОМВД по Анапе.

«Полицейские выяснили, что 63-летняя жительница Анапы, паркуясь на автомобиле Suzuki, перепутала педали и въехала в помещение продуктового сетевого магазина, разбив витражное стекло», — отмечается в сообщении полиции.

У виновницы ДТП не обнаружено признаков опьянения. Сотрудники ГИБДД оформили аварию и пришли к выводу, что водитель нарушила пункт 10.1 Правил дорожного движения, в котором говорится, что водитель обязан не превышать ограничений и ехать со скоростью, обеспечивающей ему постоянный контроль за движением. Возмещение убытков магазину будет проходить в гражданско-правовом порядке.

На фото с места происшествия видно, что автомобиль Suzuki SX4, проломив стеклянную стену магазина, врезался в выставленный в торговом зале фасованный в мешки сахар, а затем протаранил прилавок с фруктами.

Ранее под Воронежем цистерна догнала автобус и протаранила его.

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