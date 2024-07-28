Волгоградцы пожаловались на обстрел неизвестным городского автобуса

В Волгограде неизвестный злоумышленник обстрелял городской автобус, из-за чего у транспорта потрескались стекла. Об этом сообщает v1.ru в своем Telegram-канале.

По его данным, инцидент произошел 27 июля на остановке «ВолгоГРЭС». После сильного хлопка стекла в автобусе полопались, в них появились дыры. В местном управлении МВД сообщили, что по факту инцидента ведется проверка.

«В 13:30 возле дома №11 по улице Шумилова в момент движения пассажирского автобуса Volgabus, маршрут №55, неизвестный неустановленным способом повредил два правых боковых стекла в салоне автобуса», — отметили в пресс-службе ведомства.

До этого стало известно, что под Воронежем большегрузная цистерна догнала и протаранила автобус ПАЗ, в котором ехали 20 человек. Пострадали 9 пассажиров.

Ранее в Челябинской области открыли дорожное движение после подтопления.