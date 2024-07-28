Последний седан Chevrolet Lacetti сошел с конвейера

Предприятие UzAuto Motors завершило выпуск седанов Chevrolet Lacetti. Об этом сообщается в Telegram-канале UzAuto Motors.

«На заводе UzAuto Motors в Асаке выпустили 487104-й автомобиль Chevrolet Lacetti. Он запомнится как последний Lacetti (Gentra) в истории автопредприятия», — отмечается в сообщении компании.

В прошедшем 2023 году завод в Узбекистане собрал 89,5 тыс. автомобилей Chevrolet Lacetti. В России седан узбекистанской сборки продавался также под названием Daewoo Gentra.

Chevrolet Lacetti был впервые представлен в 2002 году на автосалоне в Сеуле, а с 2004-го продавался в России в трех типах кузова — седан, универсал и хетчбэк. В нашей стране сборка Lacetti была налажена на калининградском «Автоторе», также в Россию поставляли автомобили, собранные на Запорожском автозаводе.

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