Названы сроки начала продаж нового кроссовера Jetour X50

Продажи кроссоверов Jetour X50 на российском рынке начнутся в сентябре 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора «Джетур мотор рус» Михаила Родкина.

«Мы хотим представить новый компактный кроссовер Jetour X50. Мы планируем вывести его на рынок уже где-то в сентябре этого года», — сказал Родкин.

Автомобиль будет предлагаться в трех комплектациях: Comfort, Elite и Luxury. Стоимость базовой модели в версии Comfort будет начинаться от 2 млн рублей.

Кроссовер комплектуется 1,5-литровым мотором на 147 л.с. и шестиступенчатым «роботом». Кроме того, доступна версия с механической коробкой передач. Привод — передний. В оснащение модели будут входить мультимедийная система с 10-дюймовым дисплеем, беспроводная зарядка для смартфона, поддержка протоколов Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto.

До этого стало известно, что на одном из российских классифайдов появилось объявление о продаже удлиненного Volkswagen Tiguan третьего поколения. Автомобиль ввезен из Китая.

Tiguan L Pro имеет между осями 2791 мм, что на 110 мм больше, чем у европейского варианта. Длина кузова составляет 4735 мм, ширина и высота равны 1842 и 1682 мм.

Кроссовер предложен в версии R-Line. Автомобиль оснащен 220-сильным двухлитровым TSI, семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и полным приводом. Цена — 5,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России начались продажи кроссоверов Belgee X70 за 2,1 млн рублей.