В Москве показали новый китайский кроссовер для российского рынка

В Москве представили новый китайский кроссовер Jetour X50. Об этом сообщает avtovzglyad.ru. Автомобиль будет предлагаться на российском рынке от 2 млн рублей.

Кроссовер комплектуется 1,5-литровым мотором на 147 л.с. и шестиступенчатым «роботом». Привод — передний. В оснащение модели будут входить мультимедийная система с 10-дюймовым дисплеем, беспроводная зарядка для смартфона, поддержка протоколов Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto.

Все автомобили Jetour X50, предназначенные для российского рынка, прошли комплексную адаптацию, включая оцинкованный кузов, пакет теплых опций, увеличенный объем бачка стеклоомывателя.

До этого стало известно, что новый среднеразмерный кроссовер Belgee X70 появился у российских дилеров.

В первой партии шесть автомобилей комплектации Style, оснащенных передним приводом. Остальные комплектации, в том числе с полным приводом, ожидаются в августе.

Автомобиль Belgee X70 (ранее продавался в РФ как Geely Atlas Pro) будет стоить в России от 2,6 млн рублей без учета скидок в рамках фирменных маркетинговых программ.

Ранее сообщалось, что Jetour выпустит гибридный кроссовер Shanhai T1 с расходом топлива 1 литр.