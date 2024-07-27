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Россиянам рассказали о минусах кроссовера Infiniti QX50

«За рулем»: у Infiniti QX50 маленький дорожный просвет и скромный багажник

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Infiniti

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о минусах подержанного кроссовера Infiniti QX50. По его словам, в Россию попадали в основном машины мексиканской сборки.

«Атмосферник VQ25HR V6 2.5 (222 л.с.) имеет распределенный впрыск и ходит до 500 тыс. километров. Мотор склонен к перегреву. Еще придется регулировать тепловые зазоры – гидрокомпенсаторов у двигателя нет», — сказал Зиновьев.

Автоматическая коробка передач требует переборки при пробеге 150 тыс. километров.

На российском рынке модель Infiniti QX50 продавалась плохо из-за маленького дорожного просвета и скромных размеров багажника.

До этого Зиновьев назвал минусы Toyota RAV4 третьего поколения.

Так, третье поколение Toyota RAV4 официально продавали в России только с бензиновыми моторами 2.0 и 2.4 л. Двигатели надежны, но требовательны к качеству масла. Экономия на масле ускоряет выход из строя привода ГРМ, а поршневые кольца и без того довольно быстро обрастают нагаром.

После 60–100 тыс. км. выходит из строя водяная помпа, развиваются течи сальников коленвала. В системе полного привода уязвимый элемент – подшипник муфты, страдающий от проникающей влаги. В рулевом управлении быстрее всего изнашиваются шарниры промежуточного вала и пластиковые втулки рейки.

У автомобиля слабое лакокрасочное покрытие кузова, а также посредственная защита от коррозии.

Ранее сообщалось, что автобренд Zeekr начал блокировать свои машины за пределами Китая.

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