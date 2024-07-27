Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Renault сделает из нового кроссовера Duster пикап

Renault планирует выпустить пикап на базе нового Duster

close
100%
Renault

Французский автопроизводитель Renault планирует выпустить новый пикап Niagara. Машина будет сделана на базе нового кроссовера Duster. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что длина кузова автомобиля составит примерно 4800 мм. Это позволяет рассчитывать на двухрядную кабину с приемлемым пространством для водителя и пассажиров.

Дизайн Niagara будет коренным образом отличаться от Duster. Дебют серийной версии Renault Niagara запланирован на конец 2025 года.

До этого стало известно, что в Китае новый кроссовер iCar V23 будет стоить 119,8 тыс. юаней (1,4 млн рублей по курсу на момент публикации).

Автопроизводитель iCar, являющийся суббрендом компании Chery, создал электрокроссовер V23 вместе с компанией Zhimi Technology, «дочкой» Xiaomi.

По габаритам Chery iCar V23 (4220x1915x1845 мм) выше и шире модели iCar 03. Дорожный просвет составляет 212 мм. Автомобиль оснастили массивными бамперами, боковыми подножками, багажником на крыше и круглыми фарами. Модель будет доступна в задне- и полноприводных версиях с батареей CATL, которой хватит на 500 км. Предполагается, что V23 получит силовую установку, аналогичную iCar 03.

Ранее сообщалось, что китайские автобренды значительно обогнали «АвтоВАЗ» по продажам машин россиянам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами