Редкий спорткар Dodge Dart выставили на аукцион

На аукционе Mecum выставили на продажу спортивный Dodge Dart L023 Super Stock 1968 года выпуска. Всего было собрано 80 таких машин. Об этом сообщает auto.ru. Собственник планирует выручить от продажи автомобиля $300 тыс.

Отмечается, что автомобиль оснащен семилитровым мотором Hemi мощностью и трехступенчатой автоматической коробкой передач. Седан отличается облегченным кузовом со стеклопластиковыми панелями и более тонкими стёклами, а также крайне аскетичным интерьером.

Аукционисты особо отмечают, что именно этот экземпляр сохранил заводские номерные агрегаты.

До этого стало известно, что в России выставили на продажу седан ВАЗ-2106 1993 года выпуска, который проехал за 30 лет всего 63 км.

«Шестерка» в состоянии новой выставлена на продажу по объявлению в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ). За автомобиль просят 2 млн рублей, что дороже стандартной Lada Vesta и сравнимо с Lada Vesta Cross с мотором 1.8 и вариатором.

Выставленный на продажу седан красного цвета провел всю жизнь в одних руках. Автомобиль оснащен карбюраторным четырехцилиндровым двигателем объемом 1,3 литра и мощностью 64 л.с., который работает в паре с четырехступенчатой механической трансмиссией. О причинах, по которым автомобиль не эксплуатировался более 30 лет, не сообщается.

Ранее в Москве выставили на продажу 12-метровый Hummer по низкой цене.