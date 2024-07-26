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Названы самые успешные автомобили Chery в России

Автостат: в 2024 году в России самой популярной моделью Chery стал Tiggo 7 Pro Max

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Chery

По итогам полугодия автокомпания Chery вошла в тройку лидеров российского авторынка. Об этом сообщает «Автостат».

За шесть месяцев компании удалось реализовать 71,3 тыс. автомобилей в России, что на 51,3% больше, чем в 2023-м. Самой успешной моделью бренда на отечественном рынке стала Tiggo 7 Pro Max с показателем в 27 тыс. проданных экземпляров. На второй строчке оказался компактный Chery Tiggo 4 Pro (22 тыс.). Тройку лидеров замкнул внедорожник Chery Tiggo 8 Pro Max (7,4 тыс.).

До этого сообщалось, что китайские автобренды значительно обогнали «АвтоВАЗ» по продажам машин россиянам. Так, за первые шесть месяцев 2024-го в России было продано около 700 тыс. новых «легковушек» — большая часть из них (400 тыс.) приходится на автобренды из КНР, остальные же (200 тыс.) реализовал отечественный производитель.

Таким образом, доля марок из Поднебесной выросла до 4%. По прогнозам аналитиков, при такой тенденции через несколько лет китайские автомобили войдут и в топ-5 отечественного рынка, обойдя французские (6%) и американские (7%) машины.

Ранее дилеры спрогнозировали падение российского рынка из-за повышения ключевой ставки.

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