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Минпромторг рассмотрит обращение автодилеров о переносе индексации утильсбора

Минпромторг пообещал рассмотреть письмо РОАД о переносе повышения утильсбора

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Виталий Аньков/РИА Новости

Минпромторг РФ рассмотрит обращение ассоциации автодилеров (РОАД) о переносе индексации утильсбора. Об этом сообщает «Агентство городских новостей Москва».

«Обращение РОАД поступило в Минпромторг России и будет рассмотрено в установленном порядке совместно с отраслевым сообществом», – сказали в ведомстве.

Российская ассоциация дилеров (РоАД) 26 июля написала письмо в Минпромторг РФ, в котором попросила главу ведомства Антона Алиханова повысить утильсбор не в этом году, а в 2025-м.

«До начала индексации утильсбора необходимо определить виды автомобилей, спецтехники и прицепов, которые в России не выпускаются, а также создать механизмы поддержки для автопрома», — говорится в письме.

16 июля сообщалось, что утилизационный сбор на автомобили в России планируется разово увеличить на 70–85% с 1 октября 2024 года. Далее до 2030 года размер утильсбора планируется увеличить в 3,9 раза от ныне действующего, подняв коэффициент его расчета до 58,62.

Сейчас проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение.

Ранее сообщалось, что осенью автомобили подорожают на 7% из-за повышения утильсбора.

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