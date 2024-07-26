Дилеры спрогнозировали падение российского рынка из-за повышения ключевой ставки

Повышение ключевой ставки в России с 16% до 18% напрямую скажется на стоимости автокредитов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на опрошенных экспертов автомобильной отрасли.

«Увеличение ключевой ставки может привести к росту стоимости автокредитов, что спровоцирует падение спроса на автомобили. Важную роль в таком случае сыграют маркетинговые кампании и автопроизводителей, и официальных автодилеров», — сказал генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

Заместитель генерального директора АГ «Авилон» по продажам новых автомобилей, официальные франшизы Ренат Тюктеев, отметил, что ключевая ставка ЦБ это триггер, влияющий на продажи новых машин. Ее повышение усугубит дилерские расходы на стоки выкупленных машин. В этом случае автомобильный рынок расти не будет.

До этого главный редактор автомобильного журнала «За Рулем» Максим Кадаков в эфире «Радио 1» рассказал, как изменятся цены на автомобили в России в ближайшие месяцы. По его мнению, как такового падения рынка не будет, однако возможно проседание и замедление.

Он сообщил, что с 1 октября поднимут утилизационный сбор, что приведет к подорожанию автомобилей, соответственно, к проседанию и замедлению продаж, но это не падение. Сейчас наоборот в ожидании сбора будет рост продаж относительно августа и июля.

Он добавил, что повышение ключевой ставки Банка России также сыграет свою роль. Эксперт допустил, что часть граждан откажется от покупки машины. Но это, по его словам, не значит, что рынок обвалится.

Ранее экономист призвал россиян срочно покупать машины.