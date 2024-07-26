На видео попал кот, который спровоцировал ДТП с авто и мотоциклом в Мурманске

В Мурманске кот случайно спровоцировал ДТП на пешеходном переходе. Кадры опубликовало сообщество в соцсети «ВКонтакте» «Мурманск ДТП ЧП».

На опубликованных кадрах видно, что кот хотел перейти дорогу по зебре, но испугался и начал бегать по переходу. Перед ним резко остановился автомобиль Renault. Спустя несколько секунд в машину врезался водитель мотоцикла Honda. По данным РИА Новости, он получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

До этого были названы способы избежать ДТП с животным. По словам экспертов, водителям, которые заметили в ночное время на дороге зверя, желательно остановить автомобиль на обочине, выключить фары и запустить аварийную сигнализацию. Как правило, зверь сам вскоре уходит с трассы. Также при знаке «Дикие животные» нельзя резко тормозить, особенно если идет дождь или снег. Достаточно просто снизить скорость, отмечает издание. Если перед водителем появился зверь, то не нужно начинать сигналить, мигать фарами, кричать и выходить из машины.

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