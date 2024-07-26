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Alfa Romeo, Dodge и Chrysler могут прекратить выпуск автомобилей

Alfa Romeo, Dodge и Chrysler могут прекратить выпуск автомобилей из-за слабых продаж

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Alfa Romeo

Компания Stellantis, в структуру которой входит 14 автомобильных брендов, может избавиться от трех из них. Об этом сообщает motor1.com. Сейчас фирма владеет Citroen, Fiat, Opel, Vauxhall, Peugeot, Abarth, Ram, Dodge, Chrysler, Jeep, Lancia, DS Automobiles, Alfa Romeo и Maserati.

Как заявил глава концерна Stellantis Карлос Таварес, убыточные автобренды, которые не приносят доход, придется закрыть. По данным издания, банкротство точно не грозит компаниям Fiat, Opel, Vauxhall, Peugeot, Citroen, Jeep и Ram.

Остальные компании более уязвимы из-за падения продаж автомобилей. Это прежде всего касается Alfa Romeo, Dodge и Chrysler. Последний бренд в настоящее время вообще ограничился выпуском одной модели — минивэна Pacifica.

До этого стало известно, что Ford представил новую модель Capri. Автомобили под таким названием выпускались с 1969 по 1986 год.

Длина нового Ford Capri составляет 4633 мм, а колесная база 2770 мм. Машина построена на платформе VW MEB, которая также лежит в основе моделей Volkswagen ID.4 и ID.5.

Ford Capri будет предлагаться в двух вариантах: заднеприводном с одним электромотором мощностью 286 л. с. и полноприводном с двумя силовыми агрегатами суммарной мощностью 340 сил. Базовая версия сможет проехать без подзарядки до 627 км, а полноприводный Capri — до 592 км.

Ранее сообщалось, что Nissan планирует начать выпуск спортивного купе Silvia.

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