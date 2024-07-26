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В Саратове виновника ДТП с сыном губернатора доставили в суд с задержкой

В Саратове виновника ДТП с сыном губернатора региона привезли в суд спустя 4 дня

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Телеграм-канал «Mash»

В Саратове виновника ДТП с 17-летним сыном губернатора региона Романа Бусаргина доставили в суд спустя четыре дня вместо одного. На это обратил внимание Telegram-канал Mash. Причина задержки неизвестна.

«Конвоиры отвели журналистов в самый дальний угол и окружили, чтобы не снимали. К чему такая секретность — неясно. 19-летнего Амира Рахматтулина обвиняют по 264-й статье о нарушении ПДД», — говорится в публикации.

В материалах дела указывается, что в момент аварии обвиняемый был трезв. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что полиция задержала стритрейсера Амира Рахматулина. 19-летний молодой человек является студентом Вавиловского университета. ДТП, виновником которого он стал, произошло днем 22 июля на улице Соколовая в Саратове. Студент находился за рулем черной Lada Granta, но не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик MAN. От удара легковой автомобиль отлетел в сторону, после чего с ней столкнулась ехавшая по одной из полос машина.

Как стало известно, в черной Lada Granta вместе с водителем находились еще три человека. В том числе речь идет о сыне губернатора региона Иване Бусаргине. Его вместе с еще одним пассажиром спасти не удалось.

Ранее участница Олимпиады в Париже попала в серьезное ДТП.

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