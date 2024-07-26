Названа стоимость нового кроссовера, созданного Chery и Xiaomi

В Китае новый кроссовер iCar V23 будет стоить 119,8 тыс. юаней (1,4 млн рублей по курсу на момент публикации). Об этом сообщает carnewschina.com.

Автопроизводитель iCar, являющийся суббрендом компании Chery, создал электрокроссовер V23 вместе с компанией Zhimi Technology, «дочкой» Xiaomi.

По габаритам Chery iCar V23 (4220x1915x1845 мм) выше и шире модели iCar 03. Дорожный просвет составляет 212 мм. Автомобиль оснастили массивными бамперами, боковыми подножками, багажником на крыше и круглыми фарами. Модель будет доступна в задне- и полноприводных версиях с батареей CATL, которой хватит на 500 км. Предполагается, что V23 получит силовую установку, аналогичную iCar 03.

Дебют автомобиля состоится в этом году. На зарубежных рынках кроссовер будет продаваться под брендом Jaecoo.

Ранее сообщалось, что китайские автобренды значительно обогнали «АвтоВАЗ» по продажам машин россиянам.