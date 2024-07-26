Китайские автобренды значительно обогнали «АвтоВАЗ» по продажам машин россиянам

За первые шесть месяцев 2024-го в России было продано около 700 тыс. новых «легковушек» — большая часть из них (400 тыс.) приходится на китайские автобренды, остальные же (200 тыс.) реализовал отечественный производитель »АвтоВАЗ». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «Автостата».

Парк китайских легковых машин в России достиг 1,86 млн единиц, увеличившись в 2024 году на 28,3%. Таким образом, доля брендов из Поднебесной выросла до 4%. По прогнозам аналитиков, при такой тенденции через несколько лет китайские автомобили войдут и в топ-5 отечественного рынка, обойдя французские (6%) и американские (7%) машины.

Среди наиболее представленных в России китайских марок оказались Chery (444,7 тыс. ед.), Geely (341,1 тыс. ед.) и Haval (296 тыс. ед.). Также в пятерку «лучших» вошли Lifan и Great Wall. Согласно данным аналитика «Эйлер Аналитические технологии» Владимира Беспалова, сейчас на марки из Поднебесной приходится более 50% продаж новых автомобилей.

До этого были названы самые качественные китайские автомобили. Компактный кроссовер GAC GS3 занял первое место в рейтинге качества China Automobile Quality Ranking. Отмечается, что топ составлялся по методике Комитета по управлению стандартизацией КНР и исследовательских институтов. Автомобили оценивались по таким параметрам, как безопасность, надежность, удобство эксплуатации.

GAC GS3 обогнал своих конкурентов, в числе которых Changan CS35 plus, Geely Coolray, Chery Tiggo 5, BAIC X3 и другие, набрав 131 балл. Средний показатель по сегменту оказался равен 183.

Ранее сообщалось, что кроссовер Volkswagen Tiguan из Китая продают в РФ за рекордную сумму.