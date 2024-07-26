Россиянам назвали минусы подержанного Volvo XC60

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал, на что обратить внимание при покупке подержанного кроссовера Volvo XC60 первого поколения. По его словам, сначала надо определиться с мотором.

«Самый массовый мотор – пятицилиндровый дизель 2.4 (181 или 215 л. с.). По ресурсу он хорош, по объему хлопот – не очень. Загрязняются впускной трубопровод, форсунки, клапан EGR и сажевый фильтр. Все это проявляется на пробеге 100-150 тыс. километров», — сказал эксперт.

Есть и машины с бензиновыми двигателями. У агрегатов высокий расход масла. Ресурс составляет порядка 250 тыс. километров. Автоматическая коробка передач рассчитана на ресурс 350 тыс. километров. Для того, чтобы она не перегревалась, устанавливают дополнительный радиатор.

По словам Зиновьева, большинство запчастей для Volvo XC60 в дефиците и дорого стоят.

До этого стало известно, что в Китае начались предварительные продажи обновленного электрического седана Exeed Exlantix ES. Цены начинаются от 225,9 тыс. юаней (2,7 млн рублей по курсу на момент публикации).

Автомобиль получил четыре новых цвета кузова и два варианта отделки интерьера, 21-дюймовые колесные диски и дополнительные опции в стандартной комплектации.

В базовую комплектацию входит аккумулятор емкостью 77 кВт.ч. Запас хода — 680 км. В средней комплектации предусмотрена батарея емкостью 100 кВт. ч. Такая машина может проехать до 880 км. Топовая комплектация включает двухмоторную систему полного привода и литиевый аккумулятор емкостью 100 кВт.ч. Без подзарядки такой автомобиль способен преодолеть 710 км.

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