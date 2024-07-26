Индия и Россия планируют создать СП по выпуску автомобилей

Индийские и российские компании могут создать совместное предприятие по производству автомобилей в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Федерации индийских экспортных организаций Аджайя Сахайя.

«Я согласен, что в России это возможно. Новые индийские инвестиции в производство автомобилей в России определенно возможны, и преимущество будет заключаться в том, что, если это будет сделано российскими и индийскими компаниями, оба рынка будут открыты», - сказал он.

До этого стало известно, что китайский автомобильный бренд SWM планирует вывести на российский рынок новую модель — кроссовер G03. Также компания запланировала масштабные инвестиции в локализацию производства в России.

План развития SWM в России предусматривает создание производства полного цикла со сваркой и окраской кузовов, способное выпускать 40 тыс. автомобилей в год. Его предполагается наладить на заводе «Автотор» в Калининграде. Вывод на российский рынок новой модели — кроссовера G03 — запланирован на 2024 год.

В настоящее время модельный ряд SWM в России представлен тремя кроссоверами с индексами G01, G01F и G05 Pro. Базовая цена GWM G01 в России — 2,18 млн рублей.

Ранее дилеры спрогнозировали рост цен на автомобили осенью 2024 года.