В Краснодаре девушка перепутала педали и влетела на Audi в кафе

В центре Краснодара девушка перепутала педали в Audi, в результате чего влетела в кафе. Об этом сообщил портал 93.RU со ссылкой на сотрудницу заведения.

По информации СМИ, девушка выезжала с парковки и в один момент перепутала педали. Из-за этого ее машина перелетела через газон, снесла дорожный знак, после чего врезалась столики и разбила панорамные стекла кафе.

В результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники заведения написали заявление в полицию для получения компенсации.

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