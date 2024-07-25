Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Краснодаре девушка перепутала педали и влетела на Audi в кафе

В центре Краснодара Audi влетел в кафе

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

В центре Краснодара девушка перепутала педали в Audi, в результате чего влетела в кафе. Об этом сообщил портал 93.RU со ссылкой на сотрудницу заведения.

По информации СМИ, девушка выезжала с парковки и в один момент перепутала педали. Из-за этого ее машина перелетела через газон, снесла дорожный знак, после чего врезалась столики и разбила панорамные стекла кафе.

В результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники заведения написали заявление в полицию для получения компенсации.

21 июля в Тогучинском районе Новосибирской области в результате лобового столкновения пострадали пять человек. В результате столкновения пострадали водители, а также пассажиры — 50-летние мужчина и женщина и 9-летняя девочка.

19 июля в Ленобласти произошло ДТП с участием большегрузов. Инцидент произошел на 152-м километре дороги «Кола». Бензовоз столкнулся с двумя грузовыми автомобилями. Пострадал водитель одного из большегрузов.

Ранее столкновение двух автобусов в Ижевске попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами