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«АвтоВАЗ» столкнулся с нехваткой комплектующих для Lada Vesta

На «АвтоВАЗе» не хватает комплектующих для сборки Lada Vesta

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Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» столкнулся с нехваткой ступичных гаек для Lada Vesta. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «Вконтакте».

«Автомобили Lada Vesta прямым ходом с схода конвейера гонят в отстойник на старый трек, тотальный дефицит ступичных гаек, решили не останавливать линию, а доработать пару дней до начала единого корпоративного отпуска, — говорится в сообщении.

Отмечается, что машины будут доукомплектованы в период корпоративного отпуска.

До этого стало известно, что правительство РФ впервые после перезапуска производства Lada Vesta оценило уровень локализации этой машины. По сравнению с докризисным уровнем число набранных ею баллов снизилось. Автомобиль с кузовом седан и механической трансмиссией получил 3,2 тыс. баллов за выполняемые операции — на 135 меньше, чем у докризисной версии. Универсал потерял 115 баллов, а уровень баллов локализации у Lada Vesta с автоматической трансмиссией снизился на 600-655, до 1,9 тыс. баллов.

Ранее россиянам рассказали, какие авто можно купить вместо Lada Vesta с вариатором.

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