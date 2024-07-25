Стало известно, когда и где состоится прощание с МотоТаней

Прощание с погибшей байкершей МотоТаней состоится на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на администрацию некрополя.

По словам друга погибшей, фотографа Александра Володикова, прощание с девушкой пройдет 28 июля в 11.00 в траурном зале на Рябиновой улице, 24.

До этого стало известно, что тело погибшей блогерши Татьяны Озолиной, известной как МотоТаня, кремируют в Москве.

Авария, в которой погибла Озолина, произошла на трассе между городами Секе и Милас у деревни Сарычай в Турции. Блогер Онур Обут врезался сзади в мотоцикл байкерши. От удара мотоцикл опрокинулся, женщину отбросило на 26 метров. Шлем в момент ДТП с нее слетел.

Возбуждено уголовное дело по факту аварии. Турецкому байкеру, по местным законам, грозит 6 лет тюрьмы. Медосвидетельствование показало, что в момент ДТП он был трезв.

На YouTube-канал МотоТани подписано 2 млн человек. В основном женщина снимала видео о мотопутешествиях. Последние ролики сделаны в Турции, куда она поехала вместе со своим подписчиком.

Ранее стали известны результаты медосвидетельствования байкера, врезавшегося в МотоТаню.