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Chery показала, как будет выглядеть обновленный кроссовер Tiggo 8 Pro Max

Новый кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max впервые показали на фото

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Chery

Китайский автопроизводитель Chery опубликовал первые изображения обновленного кроссовера Tiggo 8 Plus, сообщает autohome.com.cn. В России автомобиль известен как Tiggo 8 Pro Max.

Отмечается, что кроссовер получил новые решетку радиатора и передний бампер. Светотехника стала двухъярусной: ходовые огни с V-образными элементами вынесены к капоту. Сзади бампер стал более массивным и получил трапециевидные элементы выхлопной системы.

Обновленный Chery Tiggo 8 Plus получит два турбомотора на выбор объемом 1,6 и 2,0 л. с отдачей 197 и 254 л.с., которые сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой передач либо восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.

Продажи обновленного кроссовера Chery Tiggo 8 Plus в Китае начнутся в конце 2024 года.

До этого стало известно, что китайская компания Chery пересмотрела линейку комплектаций седана Arrizo 8 в России.

Если раньше автомобиль был доступен в версиях Comfort, Prestige, Ultimate и Ultimate SE, то теперь он предлагается в комплектациях Active, Comfort и Prime. Кроме того, базовая комплектация седана подорожала на 50 тыс. рублей и теперь стоит от 2,85 млн рублей.

В стандартную комплектацию входят 17-дюймовые диски, полностью светодиодная оптика, задние датчики парковки в сочетании с камерой заднего вида, полный «зимний пакет», двухзонный климат-контроль.

Ранее сообщалось, что выпуск российских автомобилей «Атом» начнется в июле 2025 года.

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