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Тело МотоТани кремируют в Москве

Разбившуюся на спортбайке в Турции МотоТаню кремируют в Москве

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mototanya/VK

Тело погибшей блогерши Татьяны Озолиной, известной как МотоТаня, кремируют в Москве в это воскресенье, 28 июля. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Омска» со ссылкой на ее отца.

«Байкеры планируют снять зал, пока неизвестно, в каком точно месте. Они хотят попрощаться с Таней. Гражданский муж Стас все организовывает. Мой сын (брат Тани) тоже полетел в Турцию, чтобы помочь с транспортировкой. В воскресенье будет прощание», — рассказал отец девушки.

По его словам, похороны МотоТани пройдут в Таре, на малой родине.

Авария, в которой погибла Озолина, произошла на трассе между городами Секе и Милас у деревни Сарычай в Турции. Блогер Онур Обут врезался сзади в мотоцикл байкерши. От удара мотоцикл опрокинулся, женщину отбросило на 26 метров. Шлем в момент ДТП с нее слетел.

Возбуждено уголовное дело по факту аварии. Турецкому байкеру, по местным законам, грозит 6 лет тюрьмы. Медосвидетельствование показало, что в момент ДТП он был трезв.

На YouTube-канал МотоТани подписано 2 млн человек. В основном женщина снимала видео о мотопутешествиях. Последние ролики сделаны в Турции, куда она поехала вместе со своим подписчиком.

Ранее сообщалось, что рэпер Илья Бланко попал в ДТП на Maybach в центре Москвы.

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