Организатору подрыва Land Cruiser в Москве заплатили криптовалютой

За подрыв Land Cruiser на севере Москвы Евгению Серебрякову могли заплатить криптовалютой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Следствием рассматривается версия получения Серебряковым денежного вознаграждения за совершение преступления, при этом оплату он мог получить в криптовалюте», — отметил источник.

Сейчас устанавливается, о какой сумме вознаграждения могла идти речь. Также выясняется мотив поступка обвиняемого.

24 июля в Москве произошел взрыв внедорожника офицера Генерального штаба Андрея Торгашова. По данным МВД РФ, исполнитель взрыва, действуя по заданию украинских спецслужб, установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал.

В результате инцидента пострадали Торгашов и его супруга, офицер потерял конечности. По подозрению в совершении преступления в турецком Бодруме при содействии местной разведки задержали Евгения Серебрякова. Вечером того же дня суд заочно арестовал мужчину и обвинил его в незаконном хранении взрывчатки и покушении на ликвидацию двух человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что обвиняемый в подрыве машины в Москве был алтарником в церкви.