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Россиянам рассказали, какие элементы автомобиля сильнее всего страдают в жару

Fit Service: в жару в автомобиле чаще всего страдает система охлаждения и аккумулятор

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Pixabay

Чаще всего от высокой температуры в автомобиле страдает система охлаждения и аккумулятор. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт сети автосервисов Fit Service Александр Гоман.

«Серьезно увеличивается нагрузка на радиаторы охлаждения турбины. Количество данных агрегатов зависит от модели и марки автомобиля. Их может быть несколько. Далее высокая температура будет влиять и на сам антифриз. Если качество антифриза низкое, а также если система не промыта и патрубки не в порядке, то проблемы с системой охлаждения практически неизбежны», — сказал эксперт.

По его словам, для проверки качества антифриза на профессиональных автосервисах используют специальный прибор – рефрактометр. Он показывает температуру кристаллизации охлаждающей жидкости. Поэтому летом стоит заехать на диагностику и убедиться в качестве жидкости и исправности всей системы.

Кроме того, в жару возможны неполадки с необслуженным аккумулятором. Если в батарее не хватает электролита или дистиллированной воды, то вероятны перебои в работе устройства.

В самые жаркие дни растет нагрузка на радиатор системы кондиционирования. Чтобы система работала без перебоев летом, радиатор должен быть своевременно промыт, уплотнительные резинки должны быть все новые, а компрессора должен быть обслужен. Кроме того, необходима дозаправка фреоном. Если хладагента недостаточно, компрессор будет перегружен, отметил Гоман.

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