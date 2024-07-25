В России продают новый внедорожник ТагАЗ Тагер, простоявший в гараже 16 лет

В России выставили на продажу внедорожник ТагАЗ Тагер, который простоял в гараже 16 лет. Об этом сообщает auto.ru.

Машина 2008 года выпуска проехала 2317 километров и оценена в 1,6 миллиона рублей. Сейчас столько же стоит небогато оснащенная новая Lada Vesta.

Выставленный на продажу автомобиль оснащен бензиновым мотором 2.3 л. мощностью 150 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Машина разгоняется до 100 км/ч за 12,5 с. Максимальная скорость — 165 км/ч. Полный привод реализован по схеме part-time с понижающей передачей.

До этого сообщалось, что премиальный автобренд Exlantix объявил о расширении линейки моделей, которые будут представлены в России. У дилеров вскоре станет доступен для заказа кроссовер ET. Модель Exlantix ET — полноразмерный кроссовер. Длина автомобиля составляет 4955 мм при колесной базе 3000 мм. Под блоками фар на автомобиле установлены светодиодные панели, на которые водитель может выводить различные изображения.

Кроссовер получил скрытые дверные ручки, овальное рулевое колесо и широкий центральный экран мультимедиа-системы. Особенность комплектации автомобиля — наличие уникальной системы мониторинга здоровья, которая способна отслеживать в режиме реального времени частоту сердечных сокращений пассажиров, артериальное давление и другие показатели.

Ранее сообщалось, что в Россию привезли седан Geely Preface.