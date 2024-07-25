Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России продают новый внедорожник ТагАЗ Тагер, простоявший в гараже 16 лет

Простоявший 16 лет в гараже внедорожник ТагАЗ Тагер продают за 1,6 млн рублей

close
100%
auto.ru

В России выставили на продажу внедорожник ТагАЗ Тагер, который простоял в гараже 16 лет. Об этом сообщает auto.ru.

Машина 2008 года выпуска проехала 2317 километров и оценена в 1,6 миллиона рублей. Сейчас столько же стоит небогато оснащенная новая Lada Vesta.

Выставленный на продажу автомобиль оснащен бензиновым мотором 2.3 л. мощностью 150 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Машина разгоняется до 100 км/ч за 12,5 с. Максимальная скорость — 165 км/ч. Полный привод реализован по схеме part-time с понижающей передачей.

До этого сообщалось, что премиальный автобренд Exlantix объявил о расширении линейки моделей, которые будут представлены в России. У дилеров вскоре станет доступен для заказа кроссовер ET. Модель Exlantix ET — полноразмерный кроссовер. Длина автомобиля составляет 4955 мм при колесной базе 3000 мм. Под блоками фар на автомобиле установлены светодиодные панели, на которые водитель может выводить различные изображения.

Кроссовер получил скрытые дверные ручки, овальное рулевое колесо и широкий центральный экран мультимедиа-системы. Особенность комплектации автомобиля — наличие уникальной системы мониторинга здоровья, которая способна отслеживать в режиме реального времени частоту сердечных сокращений пассажиров, артериальное давление и другие показатели.

Ранее сообщалось, что в Россию привезли седан Geely Preface.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами