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Россиянам рассказали, какие болезни провоцирует вождение автомобиля

Врач Степаненко: частые поездки на авто приводят к проблемам с сердцем

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Netpixi/Shutterstock/FOTODOM

Частые поездки на автомобиле приводят к повышенным рискам для здоровья, особенно для сердечно-сосудистой системы. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал кандидат медицинских наук, кардиолог и терапевт Иван Степаненко.

«Долгое сидение за рулем способствует малоподвижному образу жизни, что напрямую связано с набором веса и повышением артериального давления. Добавьте сюда хронический стресс, вызванный дорожными условиями и графиком работы, а также потребление фастфуда и другой нездоровой пищи – и риск повышается еще больше», — отметил он.

По словам Степаненко, исследования в разных странах показали, что водители, которые проводит много времени за рулем, имеют более высокий риск развития гипертонии и ишемической болезни сердца. Например, в Бразилии обнаружили, что почти половина дальнобойщиков страдает артериальной гипертензией, и это значительно выше среднего показателя по стране. Водители часто сталкиваются с нарушениями сна из-за нерегулярного графика, что также повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, пояснил врач.

Он добавил, что для минимизации рисков водителям нужно вести правильный образ жизни: регулярно делать физические упражнения и короткие перерывы на растяжку и разминку, выбирать более здоровые варианты питания и избегать продуктов с высоким содержанием соли и жиров.

«Также полезно освоить техники управления стрессом. Регулярные медицинские осмотры помогут контролировать уровень артериального давления и другие показатели здоровья. Водителям стоит обратить внимание и на эргономику рабочего места – правильно настроенное сиденье может уменьшить нагрузку на организм», — подытожил Степаненко.

Ранее было названо опасное заболевание, при котором нельзя садиться за руль.

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