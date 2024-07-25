В России заметили новый седан Geely

В России впервые заметили новый седан Geely Preface. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

По данным издания, новинку заметили на парковке одного из шоурумов бренда. Geely Preface для России получил традиционную бензиновую силовую установку в лице двухлитрового турбомотора, аналогичного Monjaro, Tugella и Atlas. Внешность новинки соответствует вышедшей в Китае гибридной модификации седана.

Geely Preface построен на платформе CMA, созданной в сотрудничестве со шведской Volvo. Трехобъемник оснащается турбомотором 2.0 мощностью 190 л.с. и семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Длина этой машины составляет 4785 мм, ширина – 1869 мм, а высота – 1469 мм. Расстояние между осями равно 2800 мм. По габаритам Preface попадает в популярный у таксомоторных компаний бизнес-класс.

Ожидается, что продажи седана в РФ стартуют до конца 2024 года.

До этого сообщалось, что премиальный автобренд Exlantix объявил о расширении линейки моделей, которые будут представлены в России. У дилеров вскоре станет доступен для заказа кроссовер ET. Модель Exlantix ET — полноразмерный кроссовер. Длина автомобиля составляет 4955 мм при колесной базе 3000 мм. Под блоками фар на автомобиле установлены светодиодные панели, на которые водитель может выводить различные изображения.

Кроссовер получил скрытые дверные ручки, овальное рулевое колесо и широкий центральный экран мультимедиа-системы. Особенность комплектации автомобиля — наличие уникальной системы мониторинга здоровья, которая способна отслеживать в режиме реального времени частоту сердечных сокращений пассажиров, артериальное давление и другие показатели.

Ранее россиянам рассказали о минусах кроссовера Mercedes-Benz GLK.