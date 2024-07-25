Автоэксперт рассказал, как изменятся цены на автомобили в России

Главный редактор автомобильного журнала «ЗА РУЛЕМ» Максим Кадаков в эфире «Радио 1» рассказал, как изменятся цены на автомобили в России в ближайшие месяцы. По его мнению, как такового падения рынка не будет, однако возможно проседание и замедление.

«С 1 октября поднимут утилизационный сбор, что приведет к подорожанию автомобилей, соответственно, к проседанию и замедлению продаж, но это не падение. Сейчас наоборот в ожидании сбора будет рост продаж относительно августа и июля. В целом рост продаж замедляется, это правда, но именно взрывной рост», — сказал эксперт.

Он добавил, что повышение ключевой ставки Банка России также сыграет свою роль. Эксперт допустил, что часть граждан откажется от покупки машины. Но это, по его словам, не значит, что рынок обвалится.

Российский автомобильный рынок в 2024 году после наметившегося роста ожидает падение, считают опрошенные «Газетой.Ru» дилеры и эксперты. По их словам, сейчас спрос сохраняется только за счет негативных ожиданий: люди покупают машины, так как опасаются их подорожания после увеличения утильсбора и вероятного повышения ставки ЦБ. О том, насколько драматичным будет снижение рынка, — в нашем материале.

Ранее экономист призвал россиян срочно покупать машины.