Россиянам объяснили, почему в авто нельзя оставлять питьевую воду

Летом в машине нельзя оставлять воду в бутылках из-за рисках отравления. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщила специалист МосГИК Елена Павлова.

«Отравиться бутилированной водой можно так же, как и любым пищевым продуктом. Причиной может служить несоблюдение температурных режимов транспортировки и хранения питьевой воды, так как при повышении температуры, установленной производителем, и воздействии солнца, начинается рост микроорганизмов», — пояснила она.

Павлова посоветовала оставлять питьевую воду в термосумке. Также она напомнила, что не менее важно следить за сроком годности товара, в том числе после вскрытия бутылки. Как правило, хранить бутылку воды после вскрытия можно до 10 дней при температуре от +2 до +25 градусов.

До этого автоэксперты рассказали, что в результате поездок по плохим дорогам страдает множество деталей и систем автомобиля. Например, после езды по некачественному покрытию выходят из строя прусы. Также страдает и система рулевого управления. Наиболее часто возникают проблемы с рулевой рейкой, рулевой тягой и наконечниками, поскольку они чувствительны к сильным ударам. Не менее опасны плохие дороги и для шин, добавил эксперт. Нередко на резине образуются грыжи, проколы, порезы. Диски же могут получить трещину, а штамповка — деформироваться.

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