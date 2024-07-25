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Автоэксперт объяснил повышенный спрос на автомобили в России

Автоэксперт Лигачев: в России подскочил спрос на автомобили

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Depositphotos

В России на фоне возможного повышения утильсбора и ключевой ставки в июле 2024 года подскочил спрос на автомобили. Об этом 360.ru рассказал автоэксперт Константин Лигачев.

Он уточнил, что в стране возросло не только число звонков в автомобильные салоны, но и количество уже заключенных договоров купли-продажи.

«Интерес возрос, действительно, это так. Покупка тоже выросла. <…> [Раньше] было 100 звонков за месяц, из которых — 10 потенциальных клиентов, с которыми заключали контракт. Сейчас это 400 звонков, а не 100, из которых порядка 80 человек заключают контракт. Процент относительно этого возрос», — отметил Лигачев.

По его словам, это объясняется тем, что люди ожидают повышения цен на машины через полгода. При этом эксперт уточнил, что пока нельзя спрогнозировать, что будет со спросом на авто в будущем.

25 июля руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максим Давиденко сообщал, что новые автомобили на российском рынке могут подорожать осенью этого года на 5-7% из-за повышения утилизационного сбора на 70–85%.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила выпуск легковых автомобилей.

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