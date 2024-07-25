Выяснилось, что большинство россиян не различают китайские автобренды

Большинство россиян (59%) рассказали, что не различают китайские автобренды и не видят отличий между ними. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование агентств Magram MR и PBN. По его результатам, только 15% опрошенных россиян заявили, что разбираются в китайских автопроизводителях.

В рамках исследования респонденты спонтанно вспоминали в среднем две марки из Поднебесной, зачастую это были автомобили Haval (28%) и Chery (23%). Также в топ рейтинга по спонтанному знанию брендов вошли Geely (13%), Changan (9%) и Omoda (8%). По логотипам россияне в среднем узнавали по четыре марки. Наиболее часто опрошенные вспоминали бренды Chery (59%), Haval (52%), Geely (42%), Changan и Omoda (по 25%).

До этого сообщалось, что премиальный автобренд Exlantix объявил о расширении линейки моделей, которые будут представлены в России. У дилеров вскоре станет доступен для заказа кроссовер ET. Модель Exlantix ET — полноразмерный кроссовер. Длина автомобиля составляет 4955 мм при колесной базе 3000 мм. Под блоками фар на автомобиле установлены светодиодные панели, на которые водитель может выводить различные изображения. Кроссовер получил скрытые дверные ручки, овальное рулевое колесо и широкий центральный экран мультимедиа-системы. Особенность комплектации автомобиля — наличие уникальной системы мониторинга здоровья, которая способна отслеживать в режиме реального времени частоту сердечных сокращений пассажиров, артериальное давление и другие показатели.

Ранее россиянам рассказали, когда подорожают новые автомобили.