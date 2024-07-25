В России предложили вскрывать автомобили с животными

В России предложили законодательно разрешить вскрывать автомобили, в которых заперты животные. Соответствующее обращение доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев направил на имя главы комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева, пишет RT.

«Российское законодательство охраняет частную собственность граждан и организаций — автомобиль — от постороннего проникновения. Кроме того, согласно нормам гражданского законодательства, домашнее животное также является имуществом. Однако в данном случае присутствует и явно выраженный общественный интерес — прекратить страдания живого существа», — пояснил юрист.

Соловьев добавил, что в последнее время участились случаи, когда хозяева оставляли своих питомцев в авто в жару. По его мнению, в связи с этим возникла необходимость, чтобы у сотрудников полиции появилась возможность вскрывать машины, в которых находятся без присмотра животные.

До этого были названы способы избежать ДТП с животным. По словам экспертов, водителям, которые заметили в ночное время на дороге зверя, желательно остановить автомобиль на обочине, выключить фары и запустить аварийную сигнализацию. Как правило, зверь сам вскоре уходит с трассы. Также при знаке «Дикие животные» нельзя резко тормозить, особенно если идет дождь или снег. Достаточно просто снизить скорость, отмечает издание. Если перед водителем появился зверь, то не нужно начинать сигналить, мигать фарами, кричать и выходить из машины.

Во время движения за населенными пунктами, где часто на дорогах встречаются животные, нужно включать дальний свет при приближении другого транспорта. Также важно следить за чистотой лобового стекла, чтобы сохранять максимальную обзорность. В заключении водителям посоветовали не пытаться «проскочить» мимо животного, поскольку оно может повести себя непредсказуемо.

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