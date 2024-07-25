Организатор подрыва Land Cruiser в Москве имел сообщников

Организатор подрыва Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков действовал в составе группы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«У следствия есть все основания считать, что Серебряков действовал в составе преступной группы, в которой были распределены роли. Сам он был исполнителем подрыва. Сейчас принимаются меры для установления заказчика и организатора данного преступления», — заявил источник.

Сейчас следствие ищет заказчика преступления и его организатора.

24 июля в Москве произошел взрыв внедорожника офицера Генерального штаба Андрея Торгашова. По данным МВД РФ, исполнитель взрыва, действуя по заданию украинских спецслужб, установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал. В результате инцидента пострадали Торгашов и его супруга, офицер потерял конечности. По подозрению в совершении преступления в турецком Бодруме при содействии местной разведки задержали Евгения Серебрякова. Вечером того же дня суд заочно арестовал мужчину и обвинил его в незаконном хранении взрывчатки и покушении на ликвидацию двух человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что подозреваемый в подрыве машины в Москве хотел бежать из Турции в Грецию.