Россиянам рассказали, когда подорожают новые автомобили

Новые автомобили на российском рынке могут подорожать осенью этого года на 5-7%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максима Давиденко.

«Вероятно, уже осенью текущего года новые автомобили подорожают примерно на 5–7% из-за повышения утилизационного сбора на 70–85%. Кроме того, на ценах в сегменте новых авто может отразится сокращение ассортимента, так как утилизационный сбор сделает невыгодными параллельный импорт автомобилей из-за рубежа», — сказал специалист.

16 июля сообщалось, что утилизационный сбор на автомобили в России планируется разово увеличить на 70–85% с 1 октября 2024 года. Далее до 2030 года размер утильсбора планируется увеличить в 3,9 раза от ныне действующего, подняв коэффициент его расчета до 58,62.

Сейчас проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение.

Впоследствии аналитик Андрей Бархота заявил, что решение увеличить ставку утилизационного сбора на легковые автомобили в России направлено на то, чтобы повысить цены на машины, сборка которых локализована на территории других стран. По его словам, более дорогие автомобили на рынке могут потерять конкурентоспособность. При этом покупатели в условиях наличия альтернативы будут стараться приобретать машины, устраивающие их по цене и качеству.

Ранее причиной роста утилизационного сбора назвали интересы «АвтоВАЗа».