Турецкий байкер, столкнувшийся с МотоТаней, рассказал свою версию ДТП

Турецкий блогер Онур Обут, который совершил столкновение с мотоциклом Татьяны Озолиной, известной как МотоТаня, заявил, что это она врезалась в его байк. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Турок заявил полицейским, что блогерша якобы обогнала грузовик и въехала ему в зад, после чего они вместе улетели в отбойник», — говорится в сообщении.

SHOT сообщал, что Онуру Обуту, из-за которого погибла МотоТаня, может грозить несколько лет тюрьмы. Предварительно, по местным законам байкера будут судить по статье об убийстве по неосторожности. Турку, вероятнее всего, предъявят обвинение по статье 85 УК Турции — максимальное наказание по ней составляет 6 лет тюрьмы. При этом срок могут уменьшить, если в деле появятся смягчающие обстоятельства.

Юристы также предполагают, что суд вынесет минимальное наказание Обуту — 2 года условного срока. Если в последующие 5 лет он не будет нарушать закон, то из его личного дела удалят запись о судимости.

Татьяна Озолина попала в аварию в районе Милас Муглы в Турции. Изначально сообщалось, что женщина совершала переезд, в какой-то момент она не справилась с управлением и врезалась в грузовик. Она скончалась до приезда скорой.

Позже выяснилось, что в ее мотоцикл сзади въехал турецкий блогер Онур Обут.

Ранее друг МотоТани рассказал, каким человеком была байкерша.