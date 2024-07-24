Стало известно, как сиденья в авто влияют на здоровье

Анатомия автомобильных кресел влияет на здоровье человека. Об этом «Авто Mail.ru» рассказал врач-травматолог, ортопед медицинского центра «СМ-Клиника» Алишер Зохиров.

«Сама форма сиденья оказывает давление на ноги, спину и ягодицы, что в дальнейшем может привести к появлению дискомфорта в этих областях и повлиять на циркуляцию крови в конечностях. При регулировке кресла следует обратить внимание на физиологические особенности водителя: рост, вес, телосложение», — пояснил специалист.

По его словам, наклон спинки кресла должен варьироваться от 75° до 90° в зависимости от длительности поездки. Чтобы уменьшить напряжение, нужно установить подголовник параллельно затылку. При этом пространства между поясницей и спинкой кресла быть не должно. Зохиров добавил, что у некоторых сидений можно отдельно регулировать подголовники. Однако у них есть существенный минус — отсутствие возможности регулировки высоты и угла наклона. Из-за этого у водителя во время поездки может возникнуть дискомфорт.

Зохиров добавил, что оптимальным размером сиденья будет то, что соответствует ширине тела водителя. Также автомобилисту нужна боковая поддержка, чтобы удерживать тело в правильном положении при поворотах и маневрах. Также специалист отметил, что нельзя забывать и о длине подушки сиденья. Она должна поддерживать бедра до колен, при этом не оказывая давления на подколенные области. Таким образом, пространство между краем подушки и подколенной областью должно составлять примерно два−три пальца.

До этого тренер Симкин назвал упражнения против «мужской слабости» для водителей. Во время остановок он посоветовал автомобилистам делать берпи без касания пола. Между подходами можно отдыхать до минуты. Затем следует совершить несколько классических приседаний с руками над головой. После тренер порекомендовал сделать выпады, выпрыгивания, отжимания с узкой постановкой рук и йога-отжимания.

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