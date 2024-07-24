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Друг МотоТани рассказал, каким человеком была байкерша

Друг МотоТани рассказал, что она была позитивным человеком

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mototanya/VK

Друг погибшей девушки-блогера Татьяны Озолиной, известной как МотоТаня, Вячеслав Дюднев рассказал о том, каким она была человеком, сообщает aif.ru.

«В детстве она была егоза. Никому не давала скучать. Сразу было понятно, что это будущая звезда растет. Очень активная девчонка была, не могла усидеть на месте. Потом мы потеряли связь. Я уехал в Омск. А после мы с ней несколько раз общались в социальных сетях. Она была позитивным человеком. Я все еще в шоке от этого события», — сказал Дюднев.

Татьяна Озолина попала в ДТП в районе Милас Муглы в Турции. Местный блогер Онур Обат сзади протаранил ее мотоцикл. Она потеряла управление и улетела в кювет. После этого МотоТаня встала, подошла к своему мотоциклу, но упала без сознания. Она получила травму шеи, из-за которой не выжила. Турецкого мотоблогера отвезли больницу, у него сломана нога.

После необходимых процедур, тело Озолиной перевезут в Россию.

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, мотоциклист со стажем Виталий Милонов заявил, что МотоТаня придала более человечный вид мотосообществу и действительно своими короткими юмористичными роликами очень очеловечила мотоциклистов.

У МотоТани было 2 млн подписчиков на YouTube. Она снимала видео по мототематике. Последние выложенные ролики были из Турции. Они сделаны незадолго до гибели.

Ранее отец МотоТани рассказал о последнем разговоре с дочерью.

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