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Российский электрокар Атом хотят продавать в Китае

Производство российского электрокара Атом наладят в Харбине

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Компания «Кама», разрабатывающая российский электромобиль «Атом», объявила о привлечении китайских инвесторов в проект и возможной локализации производства в КНР. Соглашение было заключено между АО «Кама», Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и международной корпорацией XY Group, сообщили «Газете.Ru» в РФПИ.

«Партнерство предусматривает возможность продвижения электромобиля «Атом» на китайском рынке, поиск промышленных площадок и мощностей для локализации производства «Атома» в Харбине. В мае текущего года РФПИ открыл представительство в Харбине», — уточнили в пресс-службе РФПИ.

Также компании собираются создать совместный центр исследований и разработок в Китае.

Отмечается, что на электромобиль «Атом» получено уже более 105 тыс. предзаказов. В июне РФПИ объявил об инвестициях в проект в размере 2 млрд рублей.

До этого стало известно, что производство отечественных электромобилей «Атом» начнется в июле 2025 года. Вместе с базовой версией модели будут доступны два варианта для такси и машина для каршеринга.

По габаритам электрокар будет сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм. Дорожный просвет равен 170 мм, предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов. «Атом» получит полностью независимую подвеску типа «Макферсон» спереди и многорычажную независимую сзади. Машину оснастят распашными дверями без центральных стоек.

Ранее стало известно, во сколько обойдется зарядка российского электрокара «Атом»

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