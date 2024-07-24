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Массовая авария парализовала движение на МКАД в Москве

На МКАД в Москве частично перекрыли движение из-за крупной аварии

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Depositphotos

В Москве на МКАД частично перекрыто движение из-за автомобильной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 3го км МКАД (в районе съезда № 1А) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. В ведомстве водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

Накануне в Турции произошла трагедия с участием популярного российского мотоблогера МотоТани — Татьяны Озолиной. Двигаясь в группе мотоциклистов, она попала в ДТП, ее не стало на месте происшествия. Ехавший с ней турецкий мотоблогер Онур Обут госпитализирован с травмами. По одной из версий, мотоциклисты столкнулись с грузовиком, по другой — друг с другом. Незадолго до ДТП женщина пыталась выехать из Турции в Грецию, но ее мотоцикл не пропустили на границе.

В генеральном консульстве России в Анталье позже сообщили, что в связи с трагедией было возбуждено уголовное дело. Также там заявили, что окажут содействие в репатриации тела.

Ранее сообщалось, что в Москве мотоцикл столкнулся с легковушкой.

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