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Отец МотоТани рассказал о последнем разговоре с дочерью

360: после разговора с отцом МотоТаня перестала отвечать на сообщения

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mototanya/VK

Отец блогера Татьяны Озолиной, известной как МотоТаня, рассказал о последнем разговоре с дочерью, которая погибла в результате ДТП в Турции 22 июля. Об этом сообщает 360.ru. По словам Ивана Озолина, они переписывались в день трагедии.

«Она ответила на сообщение с добрым утром. После этого перестала отвечать», — сказал Озолин.

Татьяна Озолина попала в аварию в районе Милас Муглы в Турции. В ее мотоцикл сзади въехал турецкий блогер Онур Обат. После она потеряла управление и врезалась в грузовик, а по другой информации — улетела в кювет. МотоТаня получила травму шеи, из-за которой она не выжила. Обат попал в больницу с переломом ноги.

Сейчас близкие Озолиной занимаются вопросами транспортировки ее тела на родину.

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, мотоциклист со стажем Виталий Милонов заявил, что МотоТаня придала более человечный вид мотосообществу и действительно своими короткими юмористичными роликами очень очеловечила мотоциклистов.

МотоТаня имела на YouTube почти 2 миллиона подписчиков. Она снимала видео по байк-теме. Последние ролики, опубликованные на канале, были сделаны в Турции незадолго до гибели.

Ранее МотоТаня записала видео для похоронивших ее хейтеров за три месяца до аварии.

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