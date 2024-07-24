Стало известно, как будет выглядеть новый минивэн Zeekr Mix

Китайская компания Zeekr представила первое официальное изображение нового электрического минивэна Mix. Об этом сообщает carnewschina.com. Автомобиль должен выйти на рынок до конца 2024 года.

Над дизайном работал бывший стилист Bentley Штефан Зилафф. Длина автомобиля составляет 4688 мм, он станет конкурентом модели Volkswagen ID.BUZZ. Особенность новинки — передние двери. Для выхода водителя и пассажира их необходимо сдвинуть вперед. Zeekr Mix рассчитан на пятерых: сзади предусмотрен только обычный трехместный диван.

Zeekr Mix унаследовал платформу, тяговую батарею и задний 421-сильный электродвигатель у седана 007. Запас хода составляет 550 км.

До этого стало известно, что серийная версия самого большого кроссовера Smart — модели Elf #5 — будет представлена 28 августа.

Электромобиль скомпонован так, чтобы у пассажиров было максимум внутреннего пространства при минимальных габаритах. Его длина — 4800 мм, ширина — 2160 мм, высота — 1870 мм. В салоне — два 13-дюймовых дисплея.

Smart Elf #5 будет доступен в версиях с одним и двумя электромоторами.

Ранее сообщалось, что в Китае началось серийное производство нового Toyota Land Cruiser Prado.