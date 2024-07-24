Названы главные причины плохой работы кондиционера в автомобиле

Неисправности в системе, а также недостаточное количество фреона или газа, охлаждающего воздух, могут быть причинами плохой работы кондиционера в машине. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Он отметил, что в случае, если вместо холодного воздуха кондиционер выдает теплый, важно сразу же обратиться на станцию технического обслуживания. Кроме того, по его словам, не стоит забывать про кондиционер и зимой.

«Из-за того что он застаивается, долго не работает, тоже могут появляться неисправности. Так что, если зимой на стекле появляется налет от испарений, можно немного подсушить воздух», — пояснил Хайцеэр.

В жаркую погоду специалист также не советует настраивать кондиционер на слишком низкую температуру, потому что большой перепад температуры в сравнении с уличной может привести к простуде.

Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов до этого говорил, что «народная» заправка кондиционеров прямо на обочине дорог может быть опасной.

Ранее россиянам назвали шесть правил использования кондиционера в авто.